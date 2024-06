Explorez la foisonnante planète Gliese, autrefois peuplée d'une race ancienne, et désormais foyer de leurs créations sentientes, les Diokek. Après la disparition des anciens, les Diokek vivaient paisiblement jusqu'à ce que des créatures malveillantes, les Hiltsik, commencent à semer le chaos. Sous la menace d'un plus grand péril encore, Astor, un jeune guerrier Diokek, doit parcourir Gliese pour élucider la disparition mystérieuse de ses créateurs il y a des milliers d'années, convaincu qu'ils ont laissé derrière eux la clé du salut.

posted the 06/02/2024 at 08:00 AM by nicolasgourry