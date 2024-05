Imaginez que vous vous réveillez dans un monde envahi par une substance toxique mystérieuse, avec un dispositif étrange fixé au bras. Trouverez-vous le courage nécessaire pour explorer ce nouvel environnement et y survivre, ou attendrez-vous simplement de disparaître ? Une chose est claire : vous avez besoin de sérum pour prolonger votre existence. La façon dont vous en trouverez ne regarde que vous.Trouvez un refuge, recherchez de nouvelles technologies, fabriquez votre propre équipement et modifiez vos armes pour vous protéger. Et essayez d'atteindre les endroits où cette précieuse substance attend d'être collectée. Mais attention, le sérum peut modifier votre corps de bien des façons inattendues.N'oubliez pas, votre vie est entre vos mains !

posted the 05/11/2024 at 09:05 AM by nicolasgourry