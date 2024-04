Éditeur : Kaizen Game Works

Développeur : Kaizen Game Works

Genre : Aventure/RPG/Simulation

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 2025

Langues : Français / Anglais / Japonais / Chinois / Allemand / Espagnol.

Les créateurs devous présentent le tout premier (et le meilleur) jeu de gestion de mascottes et d'enquête criminelle en monde ouvert.Michi, un lieutenant yakuza en disgrâce, est condamné à l'exil dans une petite ville maudite où il aura pour mission de redynamiser une agence de mascottes au bord de la faillite. Parviendra-t-il à s'adapter à sa nouvelle vie et à transformer cette entreprise en un succès prospère tout en démêlant le complot qui a mené à son exil ? Heureusement, il pourra compter sur l'aide de son adjointe Pinky, qui est elle-même une mascotte !