Glissez-vous dans la peau de Kril, le bernard-l'ermite, et utilisez en guise de coquillage les ordures qui tapissent les fonds sous-marins pour survivre aux attaques de prédateurs faisant plusieurs fois votre taille. Lancez-vous dans une chasse au trésor épique pour récupérer votre propre coquillage et dévoilez les sombres secrets de la pollution de l'océan.

posted the 04/25/2024 at 10:00 PM by nicolasgourry