Éditeur : Monomi Park

Développeur : Monomi Park

Genre : FPS

Disponible sur PC/XSX (Accès Anticipé)

Prévu sur PS5 (Accès Anticipé)

Date de sortie : 11 Juin 2024

Langues : Français / Anglais / Allemand / Japonais / Coréen / Polonais / Portugais / Russe / Espagnol / Chinois.

Reprenez les aventures de Beatrix LeBeau, tandis qu'elle traverse la Mer des Slimes pour rejoindre l'Île Arc-en-Ciel, une terre qui regorge d'ancienne technologie, de ressources naturelles encore inconnues et d'une avalanche de nouveaux slimes frétillants à découvrir. Alors que Beatrix tente de découvrir les mystères de l'île ainsi que son véritable but, elle construira et élèvera des créatures dans une magnifique serre aux murs de verre étincelants, qui donnera vue sur toute cette île prismatique sur laquelle elle vit désormais.