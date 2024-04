Éditeur : THE Brotherhood

Développeur : THE rotherhood

Genre : Narratif/Horreur

Disponible sur PC/PS5/XSX/XOne/Switch

Langues : Anglais / Espagnol / Français / Allemand / Italien / Russe.

Suivez le couple Mac et Charlie, qui gagnent leur vie en parcourant les mers à la recherche de matériaux de récupération. Lorsqu'ils tombent sur une plateforme de forage abandonnée dans l'océan Pacifique, ils découvrent un terrifiant secret que Cayne Corporation veut cacher à n'importe quel prix.En embarquant dans cette aventure avec Mac, Charlie et le fidèle super jouet Moses, vous découvrirez une histoire immersive, pleine d'horreurs macabres et de rebondissements inattendus.Naviguez dans une base sous-marine aux dimensions colossales, venez à bout d'énigmes alambiquées et révélez un secret ancestral niché au fond de l'océan.OST de Mark Morgan (Fallout 1 et 2)