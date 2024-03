Éditeur : ESDigital Games

Développeur : Dark Pigeon Games

Genre : Action/RPG

Prévu sur PC/PS5/PS4

Date de sortie : Q3 2024

Langues : Français/Anglais/Chinois/Italien/Allemand/Espagnol/Japonais/Coréen/Portugais/Russe/Polonais.

Tania, une jeune fille bionique, est chargée par son créateur, le Dr Herveus, de rechercher et de sauver une force d'enquête disparue dans la forêt tropicale des îles Horace, où l'énergie mystérieuse de Karpas transforme les animaux et les plantes locaux en mutants agressifs appelés « anathémorphes ».Après avoir vaincu la grande créature mutante qui a attaqué la Force d'Investigation, Tania découvre les vestiges séculaires de la civilisation de l'Éternité au plus profond de la forêt tropicale, puis trouve la source de l'énergie anormale sur le site du légendaire Autel de l'Éternité.Tissez votre propre histoire dans ce sombre conte de fées. Dans les mystérieuses ruines antiques, vous vous embarquerez dans une aventure avec Tania pour révéler ses origines et son destin. Mais y a-t-il une chance de survie dans cet endroit sombre et désespéré ?