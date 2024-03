L'arrivée de l'Étoile rouge annonce une nouvelle ère.Sorti de son cocon, le Simulacre doit collecter de l'ichor, le sang des dieux, sur les monstruosités qui en détiennent.Trouvez de puissants artéfacts et équipez-vous-en pour personnaliser votre style de jeu. Fouillez les ruines de la Ville grise pour édifier un sanctuaire fréquenté par de nombreux adeptes.

Like

Who likes this ?

posted the 03/21/2024 at 08:30 PM by nicolasgourry