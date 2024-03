Éditeur : Rogue Games

Développeur : Demagog Studio

Genre : Aventure

Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Langues : Japonais / Anglais / Espagnol, Français / Allemand / Italien / Portugais / Coréen / Chinois.

Suite à la Grande Catastrophe Climatique, la région submergée de Hightower est devenue une sorte de zone sûre entre deux régions sèches : le territoire presque entièrement ravagé de la Zone de Guerre et la ville fortifiée d'Alphaville, où les ultra-riches vivent derrière des murs géants.Alors que la vie sur Terre devient intenable pour les humains et que des rumeurs de migration vers Mars circulent, Nikos entame un voyage risqué. Se faisant des amis en cours de route, il se dirige d'abord vers Hightower, puis au-delà, pour tenter de traverser la frontière impénétrable d'Alphaville, tout en affrontant des insurgés et volant de la nourriture. Nikos et ses amis parviendront-ils à monter à bord de la fusée à temps ?