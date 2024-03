Éditeur : Bonus Stage Publishing

Développeur : Rock Pocket Games

Genre : Metroidvania

Date de sortie : N.C.

Langue : Anglais.

Un événement cataclysmique a transformé le vaisseau spatial gréco-romain Atromitos, autrefois magnifique et fier, en un terrain fertile pour des monstres infestées d'une dimension inconnue. À la suite, une force mystérieuse a choisi d'interférer avec le destin et de réveiller Adrestia des décombres et des cendres.En tant qu'Adrestia, vous essayez d'empêcher votre sœur jumelle Harmonia de détruire l'univers, mais de nombreuses questions restent sans réponse. À la recherche de réponses, vous explorez le vaste vaisseau spatial tout en acquérant des pouvoirs, des connaissances et des compétences qui pourraient façonner votre destin ultime.