Éditeur : 2pt Interactive

Développeur : 2pt Interactive

Genre : Aventure/Simulation

Disponible sur PC/PS5/PS4/Switch

Langues : Japonais, / Anglais / Espagnol / Français / Allemand / Italien / Portugais / Russe / Coréen / Chinois.

Contrôlez les bras et les mains d'un astronaute des années 70 en poussant, tirant et en vous faufilant à travers les différents scénarios stellaires simulés physiquement et dans lesquels, sans gravité, rien n'est figé, rien n'est sûr et rien n'est simple.