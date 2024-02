Éditeur : Eleventh Hour Games

Développeur : Eleventh Hour Games

Genre : Aventure/RPG

Disponible sur PC

Le jeu allie voyage dans le temps, exploration de donjons, personnalisation de personnages et rejouabilité infinie dans un JdR d'action conçu pour les vétérans autant que pour les néophytes. Parcourez le passé du monde d'Éterra, et affrontez des empires malveillants, des dieux courroucés et la nature sauvage pour trouver un moyen de sauver le temps lui-même des griffes du Néant.