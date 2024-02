Éditeur : Voragine Game Studio

Développeur : Voragine Game Studio

Genre : Metroidvania

Prévu sur N.C.

Date de sortie : N.C.

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Italien / Portugais.

Dans les temps anciens, un dieu tomba amoureux d'un mortel et ils eurent deux enfants, les premiers gardiens, qui héritèrent de pouvoirs divins. Ces gardiens dirigeaient le monde, mais à mesure que les générations passaient, leur pouvoir diminuait. Dans une tentative désespérée de maintenir leur domination. ils se sont tournés vers un pouvoir obscur qui les a renforcés mais a eu un prix élevé : la perte de leur raison.Vous incarnez une gardienne qui a tenté de contrecarrer ces ambitions grandioses et a été emprisonnée pour cela.Après de nombreuses années, elle a réussi à se libérer, pour découvrir que le beau monde qu'elle a connu autrefois et qui maintenant s'effondre.Sous une mystérieuse malédiction, elle se lance dans un voyage pour percer les secrets dans les ténèbres et découvrir ce qui est arrivé à ce monde pendant sa captivité !