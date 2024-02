Renversez ceux qui se dressent devant vous.Plongez-vous dans un monde de samouraï punk, déterminez votre style de combat grâce à un éventail d'armes traditionnelles, parez les coups à la vitesse de l'éclair et maîtrisez l'art du coup fatal !

Like

Who likes this ?

posted the 02/19/2024 at 08:45 PM by nicolasgourry