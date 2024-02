Éditeur : Triband

Développeur : Triband

Genre : Réflexion

Disponible sur PC/Switch

Prévu sur PS5/PS4

Date de sortie : 14 Mars 2024

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Arabe / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Thaï / Chinois / Turc / Néerlandais / Suédois.

Bon, c'est vrai, il y a « golf » dans le titre, mais c'est là que les similitudes s'arrêtent. WHAT THE GOLF? est avant tout un jeu comique avec des puzzles, des défis et tout un tas de surprises. D'accord, il y a des trucs qui vous rappelleront peut-être le golf, mais il y en a plein d'autres qui n'ont définitivement rien à voir ! Vous êtes perdus ? Parfait !