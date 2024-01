Éditeur : Astragon Entertainment

Développeur : Randwerk

Genre : Réflexion

Disponible sur PC

Prévu sur PS5/XSX

Date de sortie : 7 Mars 2024

ABRISS est désormais disponible en précommande sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S – sortie le 7 mars 2024 !

Construis des structures à partir de différentes pièces et fais-les s'écraser sur tes cibles. Débloque de nouvelles pièces pour faire encore plus de dégâts et assiste à l'entropie sous sa forme la plus destructrice dans des paysages urbains numériques.Construis pour détruire.