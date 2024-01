Le héros titulaire, Simon Quest, vient d'arriver en Transylvanie et découvre que son rival chasseur de vampires, Stan Helsing, a déjà tué le maléfique comte Dracula. Afin de récupérer la gloire qui devrait être la sienne, il voyage à travers la Valachie pour rassembler ce dont il a besoin pour ressusciter le comte noir morceau par morceau et lui botter le cul lui-même !

posted the 01/13/2024