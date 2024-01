Il était une fois un équilibre délicat entre les humains et les démons. Malgré des discordes occasionnelles, les deux factions ont travaillé pour maintenir la paix chèrement acquise.Cet équilibre s'est brisé lorsque le souverain de tous les démons, le « Renard à neuf queues », est apparu, ralliant les démons pour semer le chaos à travers le royaume des mortels.

posted the 01/05/2024 at 12:45 PM by nicolasgourry