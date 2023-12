Éditeur : SUPERHOT PRESENTS

Développeur : Straka.studio

Genre : Action/Rogue-Like

Disponible sur PC/XSX/XOne

Prévu sur PS5/PS4

Date de sortie : 19 Décembre 2023

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Arabe / Japonais / Coréen / Polonais / Portugais / Russe / Espagnol / Chinois / Turc.

Mise à jour : 19 Décembre 2023 / Gratuite

-Éditeur de niveau

-Temps de chargement réduit

Valable pour toutes les plateformes

Armés du pouvoir de la Relique, les joueurs feront trembler le sol et déplaceront des ruines flottantes pour venir à bout de toute une série de puzzles de blocs. Au fil de leur aventure dans ces catacombes sans fin, ils rencontreront des créatures abominables, des boss redoutables et d’autres voyageurs perdus. Ce dédale de grottes leur réserve une multitude d’armes et d’équipements à découvrir et renferme des artefacts profanes qui libéreront des améliorations permanentes.