C'est un Open-worldSur la lune Europa, un paradis terraformé luxuriant dans l'ombre de Jupiter, un androïde nommé Zee part à la recherche de réponses. Courez, glissez et volez à travers le paysage, résolvez des mystères dans les ruines d'une utopie déchue, et découvrez l'histoire du dernier humain vivant.

posted the 12/07/2023 at 09:00 AM by nicolasgourry