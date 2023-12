Éditeur : inkle

Développeur : inkle

Genre : Aventure

Disponible sur PC/Switch

Langue : Anglais.

Par les créateurs de 80 Days / Heaven's Vault / Overboard.Dans les hautes terres, chaque montagne a une histoire à raconter et des mélodies résonnent dans chaque vallée. Les géants dorment, les fantômes chantent, les corbeaux portent des messages et les aigles emportent les morts.Mais les falaises des hautes terres sont implacables et leurs sommets glaciaux ; le périple de Moira ne sera pas facile.Pourrez-vous aider Moira à trouver son chemin à temps dans ces étendues sauvages et sinueuses ?