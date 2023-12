00:00 Intro00:25 Hyper Light Breaker01:11 The Plucky Squire01:55 Little Kitty, Big City02:41 33 Immortals03:27 Another Crab's Treasure04:12 Nivalis04:55 Selfloss05:37 Nine Sols06:16 Hades II07:05 Cat Quest III08:07 Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes09:06 Cataclismo09:58 Bits & Bops10:54 Skate Story11:19 Frostpunk 212:33 Anger Foot13:16 REPLACED13:58 Mewgenics14:42 30 Birds15:25 Berserk Boy16:10 Neva17:36 Europa18:15 Outro