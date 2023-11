Au programme :00:10 Ratopia (EA)00:53 Racine01:35 Cursorblade02:03 The Invincible02:49 Survivors of the Dawn (EA)03:32 The Elephant Collection04:37 Salt and Sacrifice05:19 Noreya: The Gold Project (EA)06:11 TYPECAST06:54 The Awakener: Forgotten Oath07:34 Robocraft 2 (EA)08:1708:58 Beyond Sunset (EA)09:40 Cobalt Core10:22 GUNHEAD11:06 Risk of Rain Returns11:48 Ikonei Island: An Earthlock Adventure (EA)12:18 Cuisineer12:59 Spells & Secrets13:41 SANABI14:23 Mob Factory15:04 Strike Force Heroes(EA) = Early Access