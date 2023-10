Vous êtes un ancien combattant légendaire à la retraite, rappelé pour une dernière opération : vous infiltrer dans une mégapole dirigée par un conglomérat corrompu. Vous avez été choisi pour votre célèbre prothèse de bras à grappin ainsi que votre capacité à vous déplacer et éliminer rapidement vos ennemis. Votre mission : traquer une entité mystérieuse appelée « SANABI », et mettre au jour les secrets des entreprises enfouis à travers la ville.

Éditeur : NEOWIZ Développeur : WONDER POTION Genre : Action/Plateforme Disponible sur PC (Accès Anticipé) Prévu sur PC/Switch Date de sortie : 9 Novembre 2023 Langues : Français / Anglais / Coréen / Russe / Portugais / Japonais / Chinois / Allemand.

posted the 10/26/2023 at 12:00 PM by nicolasgourry