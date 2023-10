Dévoilez les secrets cachés au sein de la ville hantée d'Aspen Falls.Vous incarnez Daniel, un adolescent comme les autres dont la vie bascule lorsqu'il hérite de la maison de sa grand-mère éloignée et rencontre une mystérieuse femme qui semble en savoir long sur sa famille, la maison et son terrible lien avec son passé.

posted the 10/04/2023 at 03:30 PM by nicolasgourry