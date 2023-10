GAC 9,5/10

IGNFrance 9/10

Gameblog 9/10

JV 17/20

ActuGaming 8,5/10

Gamekult 8/10

Pour conclure, Forza Motorsport est le meilleur jeu de course sur le marché dépassant même Forza Horizon 5 dont le style m’a toujours plus d’avantage. L’immersion est vraiment à son comble du début à la fin et on tombe en amour avec la conduite de nos véhicules et le sentiment de progression. Le visuel du jeu est passé à un niveau supérieur et les développeurs ont utilisé l’IA à très bon escient. J’ai hâte de voir tout le contenu que Turn 10 va nous offrir dans les mois et années à venir.Avec son tout nouveau mode Builder’s Cup, Forza Motorsport entend occuper les conducteurs virtuels pendant de nombreuses heures. Les sensations de conduites sont très réussies et la technique du jeu est ahurissante, faisant de ce FM l’un des plus beaux jeux vidéo qui existent. La façon dont il tourne sur PC permet même de l’installer sur la longueur. Les 500 courses couplées au 20 circuits présents au lancement sauront occuper vos soirées. Il est juste dommage qu’un certain manque de personnalité et de scénarisation du mode histoire l’empêche de parcourir le dernier kilomètre pour remporter la course avec un sans-fautes.Forza Motorsport fait son grand retour sur Xbox et PC, et de la plus belle des manières. La longue attente est récompensée par un jeu à la finition exceptionnelle, aussi bien au niveau du contenu que par sa qualité technique. Turn 10 tient ses promesses avec un titre visuellement magnifique, tout en finesse et avec un grand sens du détail. La physique, entièrement retravaillée, offre des sensations toujours plus pointues tout en restant accessible à tous selon les aides choisies, que l’on soit joueur manette ou volant. Pensé pour vivre sur la durée avec un suivi et du contenu à venir, Forza Motorsport s’impose comme un incontournable pour tout fan de course automobile, malgré quelques petits détails perfectibles à son lancement.Avec ce Forza Motorsport édition 2023, Turn 10 remet les compteurs à zéro et livre un jeu de course automobile disposant d’un châssis en titane capable de porter la licence pendant plusieurs années. Beau, fluide, offrant de très bonnes sensations "simcade" de conduite, il propose les modes qu’il faut avec les paramètres nécessaires pour satisfaire presque tout le monde. À la fois ultra permissif (dans son challenge) et restrictif (dans les améliorations à débloquer), ce reboot se cherche un peu. Visant un très large public grâce à ses nombreuses options, il n’en demeure pas moins dédié aux férus de jolis bolides, ceux qui sont capables de passer outre son aspect définitivement austère (et l'absence de circuits urbains) pour se laisser happer par les joies de la compétition motorisée, en solo comme en ligne. Du beau boulot.Forza Motorsport signe un retour réussi et à la hauteur de nos espérances pour la série du même nom. Le gameplay est profond, accrocheur et parfaitement huilé. Le contenu de lancement est très solide. L’immersion sonore est excellente. La progression a beau être classique et assez redondante pour la licence et le genre, cela ne veut pas dire que nous ne nous amusons pas, bien au contraire. Les nouveautés et améliorations apportées à l’intelligence artificielle sont très intéressantes même si le rendu final en piste n’est pas complètement au point. Quant aux performances graphiques et techniques, celles affichées en configuration Intermédiaire ont répondu à nos attentes et nous laisse optimistes quant à la potentielle vitrine technologique dont devrait bénéficier ceux et celles pouvant faire tourner le titre à fond sur PC et sur Xbox Series X|S. Si, en plus de ça, Turn 10 Studios arrive à corriger rapidement les soucis de finition et d’optimisation observés lors de notre session, nul doute que cet épisode se hissera au rang de nouveau maître des jeux de course simcade.Turn 10 a frappé un grand coup avec Forza Motorsport. Après presque 20 ans de bons et loyaux services tout entier dédiés à la gloire du sport automobile, les équipes de Chris Esaki ont réalisé un incroyable tour de force, poussant le jeu de sports mécaniques à une autre dimension. Soyons clair : Forza Motorsport est le meilleur jeu de courses automobiles aujourd'hui sur le marché. Le manque de jusqu'au-boutisme qui a longtemps été reproché à la série est désormais oublié. Splendide de bout en bout, il ne se passe pas un instant où ne se trouve pas ébloui par cette monstrueuse démonstration technique. De ses effets météorologiques criant de réalisme à son sound design, tout a été polissé dans les moindres détails. En ajoutant une forte dose émotionnelle à sa tech rutilante, Turn 10 a élévé Forza à un tout autre niveau. Il n'est cependant pas exempt de défauts : on pourra lui reprocher un mode Carrière un peu trop scolaire, l'absence de pistes et de véhicules de rallye (attribués à Forza Horizon), une sous-représentation des véhicules électriques, et un public trop statique. Son plus gros défaut est malheureusement de ne pas pouvoir bénéficier d'une prise en charge équivalente à celle de la DualSense de la PS5, ce qui aurait transcendé Forza Motorsport... On restera également prudent vis-à-vis de son modèle économique, dont on ne sait rien à l'heure actuelle. Avis aux possesseurs d'un volant à retour de force : vous pouvez allègrement ajouter un point à la note finale.