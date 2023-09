Actualité générale

"C'est un projet d'envergure dans le sens où, même s'il s'agit de vieux jeux, rien que l'idée de les mettre à jour selon les normes actuelles et de les combiner en un seul, nous pouvons voir que c'est un très gros projet"

Ca a été l'une des annonces surprises de l'année dernière : alors qu'elle était endormie depuis plus d'une décennie,. Et mieux encore,qui est l'actuel détenteur de la franchise depuis près de vingt ans désormais.Lors d'une récente entrevue accordée à, figure emblématique de Remedy, s'est exprimé sur ces remakes qui sont devenus des titres très attendus au moment même de leur annonce. Face à l'effervescence suscitée,Sia notamment eu plusieurs visages au cours de son existence, en étant notamment incarné parou encore, où ce dernier a été, les plus nostalgiques se rappellent que. Interrogé sur la possibilité de reprendre son rôle pour ces remakes, Sam Lake, amusé, esquive :Pour rappel,. Ces derniers seront proposés en un jeu unique, disponible sur. Ils bénéficieront du moteur, que nous avons déjà pu voir à l'œuvre sur des titres tels queou, et prochainement avec, maison-mère de, pour la somme deoù ce dernier n'aura réalisé qu'un seul opus avecCe projet de remakes est. Une fois les coûts amortis,