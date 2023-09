Éditeur : Playtonic Friends

Développeur : Castle Pixel

Genre : Aventure

Disponible sur PC/Switch

Prévu sur XSX/XOne

Date de sortie : 4 Octobre 2023

Langues : Japonais / Anglais / Espagnol / Français / Allemand / Portugais.

Dans la veine de la licence Zelda.Le Roi Minotaure est de retour... et tout est de votre faute !Le dernier conte de grand-père vous emmène dans un voyage à travers des forêts hantées, des rivages de pirates et d'autres terres mystérieuses à travers un vaste monde ouvert ! Des villes charmantes, des ennemis terribles, des énigmes délicates et des armes puissantes vous attendent.Profitez d'une "histoire dans une histoire" pendant que grand-père raconte des moments passionnants tout au long de l'incroyable aventure de Lily.Aiderez-vous Lily à vaincre le roi minotaure et à sauver son frère ?