Éditeur : Live Wire

Développeur : Live Wire

Genre : Action/Rogue-lite

Disponible sur PC (Accès Anticipé)

Prévu sur PC

Date de sortie : Été 2024

Langues : Japonais / Chinois / Anglais

Dans un passé lointain, une météorite inconnue s'est écrasée sur Terre. Elle dormait au plus profond des couches terrestres, attendant son réveil en silence.Après dix mille ans, alors que l'humanité avait construit une civilisation, des changements ont commencé à se produire au sein de la météorite. D'innombrables créatures extraterrestres ont émergé de la météorite, dévorant rapidement les étoiles et les engloutissant. Il a été révélé que la météorite était, en fait des œufs de formes de vie extraterrestres.La surface de la Terre fut ravagée, entraînant l'effondrement des nations et la défaite de l'humanité. Les survivants restants furent contraints de se réfugier dans des abris souterrains. Ces abris, appelés Arches, devinrent les derniers bastions de l'humanité.Pour reconquérir la Terre, l'humanité a mis en commun ses connaissances et ses ressources pour lutter contre la menace.