Éditeur : Shiro Unlimited

Développeur : Shiro Games

Genre : Stratégie/RPG

Disponible sur PC/Switch

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Polonais / Portugais / Coréen / Russe / Chinois.

Un siècle s’est écoulé depuis l’effondrement de l’empire d’Edoran, victime d’une épidémie de peste sans précédent. Le royaume est aujourd’hui la proie des mercenaires, bandits et autres voleurs sans foi ni loi.Préparez-vous à mener un groupe de personnages peu scrupuleux à travers un vaste monde ouvert, où le combat, la mort et l'appât du gain dicteront votre quotidien. Loin de devenir le héros dont dépendra l’avènement d’une nouvelle ère de paix, vous aurez pour seul but de survivre et de prospérer coûte que coûte sur des terres aussi impitoyables qu'hostiles.Seuls les plus courageux et les plus ambitieux peuvent nourrir l’espoir d’inscrire leur nom dans les annales de Wartales !