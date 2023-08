Éditeur : PID Games / Gamersky Games

Développeur : One Trick Entertainment

Genre : Aventure/Horreur

Prévu sur PC/PS5

Date de sortie : 7 Septembre 2023

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Néerlandais / Chinois.

“Parfois, vous vous égarez réellement. On envoie alors quelqu’un vous secourir. Mais que faire si vous êtes introuvable ? Que faire si votre égarement est tel que personne ne peut vous retrouver ?Croyez-vous aux mondes fantastiques ? Je n'y croyais pas non plus.Jusqu’à ce que je me retrouve dans l’un d’entre eux. »Inspiré de la mythologie finlandaise, vous incarnez Paul, un employé de bureau banal qui se retrouve perdu dans la forêt après sa journée de travail. Découvrez les histoires des autres personnes ayant été bloquées dans Metsänpeitto. Servez-vous des quelques objets que vous trouverez pour en apprendre plus sur cet étrange endroit et regagnez votre routine quotidienne avant que cette forêt malveillante ne vous ronge.