Vous connaissez ce sentiment de frustration lorsque vous n'arrivez pas à terminer un jeu ?Tu sais ce moment où tu as investi 15 à 20 heures.Mais que tu ressens tout d’un coup l'envie de simplement passer à autre chose.Le complétiste au fond de moi s’empare alors d’une énorme culpabilité d’inachevé.Pourtant, le jeu vidéo est souvent considéré comme une simple activité pour passer le temps.Car si vous êtes comme moi, vous savez que ça va bien au-delà.C'est une passion et des émotions uniques qui enrichissent considérablement notre vie de joueur,Alors, sommes-nous réellement obligés de finir tous nos jeux ? Spoiler alert : NON.Donc dans cette vidéo, nous allons analyser les raisons essentielles qui nous empêchent de terminer nos jeux et découvrir comment être totalement en paix avec ça.