Éditeur : Playstack

Développeur : Stubby Games

Genre : Réflexion

Disponible sur PC/PS5/XSX/PS4/Switch

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Polonais / Russe / Portugais / Chinois.

Dans le veine de la licence Portal.Un événement cataclysmique a détruit le monde. Vous semblez être la dernière personne en vie. Le dernier espoir de l'humanité se trouve au cœur de The Entropy Centre.La vérité sur la chute imminente de The Entropy Centre et la destruction de la Terre se trouve au cœur de cette gigantesque et dangereuses installation. Mais êtes-vous prêt à accepter la funeste vérité qui vous attend ?