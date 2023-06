Éditeur : Vertigo Games

Développeur : Vertigo Games

Genre : Aventure

Prévu sur MetaQuest/SteamVR/PSVR2

Date de sortie : 2023

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen.

L'emblématique jeu de mystère qui vous a glacé le sang dans les années 90 revient avec une technologie VR de pointe pour vous faire vivre une histoire atmosphérique comme aucune autre.À mesure que vous explorerez ce manoir étrange, les énigmes se feront de plus en plus complexes. Des dangers se tapiront dans chaque recoin, et les ombres, les craquements et la lumière vacillante participeront à cette tension omniprésente.Débloquez de nouvelles pièces et découvrez des secrets enfouis, tout en essayant de ne pas sombrer dans l'horreur. The 7th Guest VR est le jeu d'aventure ultime pour les fans de jeux de réflexion et de mystère ou pour quiconque cherche une nouvelle expérience terrifiante en VR.