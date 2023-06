Éditeur : Freedom Games

Développeur : Sword & Axe

Genre : Stratégie

Prévu PC

Date de sortie : N.C.

Langue : Anglais.

Un quart de siècle est passé, alors qu’Irving et l’Ordre Éternel ont soigneusement reconstruit Verroa pour le protéger d’une éventuelle nouvelle guerre. Leurs efforts vont bientôt être mis à l’épreuve alors qu’une menace pointe à l’horizon. Son voisin, le Saint Empire Asverellien désire s’agrandir, et le fragile et divisé continent de Verroa semble être une proie facile. Tout ce qui se dresse devant lui pour l’en empêcher est la vingtaine de héros en devenir qui constituent l’Ordre.Commandez de la Délégation Éternelle, menée par les descendants d’Irving. Gwyn et Riordan vont devoir naviguer dans les eaux troubles de la politique de Verroa, et tisser un réseau d’alliances pour espérer renverser le cours de la guerre qui s’annonce. Vos décisions détermineront quelles seront ces alliances et définiront la composition de votre armée. Et fort d’innombrables options de customisation, aucune partie ne ressemblera aux autres.