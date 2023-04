Disponible

Disponible

-Mineko’s Night Market / Éditeur : Humble Games / Développeur : Meowza Games / 26 Septembre 2023-My Time at Sandrock / Éditeur et développeur : Pathea Games / Été 2023-PlateUp / Éditeur : Humble Games / Développeur : Meowza Games / Octobre 2023-Quilts & Cats of Calico / Editeur : Monster Couch et Flatout Games / Automne 2023-Rift of the NecroDancer / Éditeur : Brace Yourself Games / Développeur : Brace Yourself Games et Tic Toc Games / 2023-A Little to the Left / Éditeur : Secret Mode / Développeur : Max Inferno / DLC Payant-Cult of the Lamb / Éditeur : Devolver Digital / Développeur : Massive Monster / DLC Gratuit : 24 Avril 2023-Animal Well / Éditeur : Bigmode / Développeur : Shared Memory / Hiver 2023-Crime O’Clock / éditeur : Just For Games / Développeur : Bad Seed / 30 Juin 2023-Teslagrad 2 et Teslagrad Remastered / Éditeur : Modus Games / Développeur : Rain Games /-Shadows Over Loathing / Éditeur et développeur : Asymmetric /-Blashpemous II / Editeur : Team17 / Développeur : The Game Kitchen / Été 2023-Oxenfree II : Lost Signals / Éditeur : Netflix / développeur : Night School Studio / 12 Juillet 2023-Paper Trail / Éditeur et développeur : Newfangled Games / Aout 2023-Little Kitty, Big City / Éditeur et développeur : Double Dogger Studio / 2024-Chants of Sennaar / Éditeur : Focus Entertainment / Développeur : Rundisc / 5 Septembre 2023-Brotato / Éditeur : Seaven Studio / Dévelppeur : Blobfish / 2023-Escape Academy : T.C.E / Éditeur : iam8bit/Skybound Games / Développeur : Coin Crew Games / Automne 2023-Bomb Rush Cyberfunk / Éditeur et développeur : Team Reptile / 8 Aout 2023