Éditeur : Remnant games studio

Développeur : Remnant games studio

Genre : FPS

Prévu sur PC/XSX

Date de sortie : N.C.

Langues : Anglais / Français.

Remnant games studio est un développeur Français (moteur : Unity)En tant qu'explorateur, vous prenez votre courage à deux mains pour poser le pied sur l'île la plus dangereuse du monde connu, Ospolis.Les légendes disent que la légendaire cité d'Atlantis se trouve sous cette île, qui a été soudainement envahie par des gobelins et des monstres qui ont émergé des entrailles des tunnels souterrains percés par des explorateurs imprudents et confiants de trouver cette fameuse cité.Vous devrez traverser la région zone par zone pour entrer en contact avec ces explorateurs encerclés par les démons et les aider à résoudre le mystère de l'attaque.