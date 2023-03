Le Super Game Boy est un accessoire vraiment étrange, d’un kit de développement conçu pour prendre des captures d’écran de jeux Game Boy pour la presse à une société qui essaie de convertir ça en jeu NES grand public jusqu’à un accessoire que Nintendo conçoit pour essayer de prolonger la fin de vie la Super Nintendo en attendant la Nintendo 64 et de rendre les critiques moins persistantes au sujet de la Game Boy et son écran monochrome, cet accessoire est l'un des plus surprenants de l'histoire.