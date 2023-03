Au programme :00:06 Goblins of Elderstone 1.0 (sponso)01:06 Dead Cells: Return to Castlevania01:54 KOP KILLER 22XX (EA)02:47 Steelborn03:31 Outlanders04:16 Romancelvania05:03 Knights of Pen and Paper 306:06 ONI : Road to be the Mightiest Oni06:51 Stellar Sovereigns07:52 Chippy & Noppo08:38 Figment 2: Creed Valley10:41 Clash: Artifacts of Chaos11:47 Creepy Tale 3: Ingrid Penance12:28 Terraformers 1.013:14 Masterplan Tycoon13:58 Hellscreen (EA)14:41 RINA RhythmERROR15:24 Mato Anomalies16:07 Big Ambitions (EA)(EA) = Early Access