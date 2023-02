Chassez des loups-garous, des anges déchus et d’autres créatures maudites.Frayez-vous un chemin dans ce motel à la réalité alternative.Sauvez les victimes de Draculae, le seigneur des vampires.Anéantissez le méchant que vous adoriez, même si vous devez y laisser la vie.Quelque part à El Paso, dans le Texas, un motel de trois étages a gagné 46 étages... souterrains.Eh oui, ça risque d’être bruyant.

posted the 02/22/2023 at 03:50 PM