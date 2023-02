Éditeur : Ironwood Studios

Développeur : Ironwood Studios

Genre : Aventure/Course/Action

Prévu sur PC/PS5

Date de sortie : 2023

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Russe / Chinois.

La vie à l’intérieur des murs n’est pas de tout repos. Lorsque vous vous aventurerez hors de l’ancien garage, vous devrez compter sur un fidèle break. N’oubliez pas de faire le plein d’essence avant chaque sortie dans la Zone : si vous êtes à sec, l’issue risque de vous être fatale. Explorez des paysages sinistres et des lieux abandonnés depuis longtemps, tout en cherchant des ressources pour rouler jusqu’à la sécurité. Revenez en un seul morceau et utilisez votre cargaison de matériaux collectés pour réparer et améliorer votre voiture avant de repartir.