Éditeur : Meridiem Games / Gammera Nest / Ripples Asia Venture

Développeur : Red Mountain Consulting

Genre : Action

Prévu sur PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 24 Mars 2023

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Chinois / Thaï / Coréen / Polonais / Portugais / Russe / Turc / Ukrainien.

Préparez-vous à explorer un nouveau monde inspiré de Voyage vers l'Ouest, un conte chinois traditionnel sur le roi singe, Sun Wukong. Dans la peau de Sun Wukong, vous explorerez le monde fantastique du passé et du futur, luttant seul contre des ennemis et surmontant des obstacles complexes pour récupérer la grande couronne volée par l'antagoniste Zhu. Avec Zhu qui vous attend pour vous combattre et vous tuer, pourrez-vous récupérer la couronne et sauver votre monde de la destruction ?