Éditeur : Kwakwa

Développeur : Kwakwa

Genre : Plateforme/Action

Disponible sur PC/Switch

Langues : Anglais / Français / Allemand / Espagnol / Japonais / Italien.

En -100 avant JC, toute la gaule est loin d'être occupée. Sur les terres contrôlées par les Helvetii, une légion romaine a été subjuguée par le jeune chef de guerre Divico, béni par un étrange miracle apporté depuis des terres lointaines. Mais ce miracle tourne en malédiction, et le résultat de l'étrange pacte du jeune chef se retourne contre lui. Une terrifiante moisissure se répand à travers ses terres, corrompant les corps et les esprits peu à peu...Avec l'aide du druide reclus Nammeios, et l'insolite homme-bête Renart, Divico se met en marche pour contrer la source de sa malédiction et restaurer ce qui a été brisé au fond de lui. A travers ses prouesses martiales et les pouvoirs conféré par des divinités ancestrales, le combat promet d'être intense.