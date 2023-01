Par le co-developpeur dePlongez dans un monde de vitrauxteinté de péchés et inspiré du peintre hollandais Hieronymus Bosch (1450-1516).Incarnez le vertueux clerc Cecil - qui peut entrer dans l'esprit des gens en se transformant en quatre créatures démoniaques uniques, comme un loup-garou hurlant ou une gargouille féroce - pour combattre les sept péchés capitaux et libérer le village de Sinwell, infesté par la peste. Chaque créature possède des compétences individuelles qui peuvent être améliorées grâce à l'or laissé par les ennemis. Une fois débloqué, vous pouvez passer d'une créature à l'autre à la volée, chacune disposant d'un Power Dash dévastateur !

Éditeur : Just For Games Développeur : Bonus Level Entertainment Genre : Metroidvania Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/Switch/SteamDeck Date de sortie : 30 Mars 2023 Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Néerlandais / Portugais.

