Semaine 02 : du 09/01/2023 au 14/01/2022



1) God Of War Ragnarok (PS5) / =

2) One Piece Odyssey (PS5) / Nouveau

3) Gran Turismo 7 (PS5) / Retour

4) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) / -2

5) One Piece Odyssey (PS4) / Nouveau (4ème semaines consécutives pour God Of War Ragnarok -PS5- en première place)

S.E.L.L.

