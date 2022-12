Une jeune fille se réveilla dans un monde ayant tout perdu devant un miroir géant qui montait jusqu'aux nues. Fascinée par le beau monde qui se refléta dans le miroir, la jeune fille ne pouvait pas s'empêcher de tendre la main vers lui. Soudain, le miroir se brisa et le beau monde se désagrégea en un éclair. Lorsqu'elle se réveilla à nouveau, elle se trouva dans le monde détruit du miroir et la vérité derrière sera progressivement révélée au cours de son aventure.

posted the 12/30/2022 at 09:30 AM by nicolasgourry