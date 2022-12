C'est Noël! Et alors que vous enchaînez certainement les repas copieux, quoi de tel que de faire une petite pause et de nous écouter parler de l'un des pires jeux jamais sortis en boîte? Vous le savez peut-être mais à Plouf et Pseudo, Noël est synonyme de jeux de crotte. Et cette année, Plouf vous a dégotté un sacré candidat au pire jeu jamais crée. On vous promet que pendant ces 1h12 à regarder des image de Ride to Hell: Retribution, vous vous demanderez à un moment si c'est pas un fake. Ca ne l'est pas, rassurez vous, tout est vrai. Alors on espère que vous allez bien rigoler, et on vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et à l'année prochaine pour plus de podcasts