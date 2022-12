Un jour, le garçon demande à sa mère de l'escorter dans le monde fantastique de son livre de contes préféré, afin qu'il puisse demander au gardien de la forêt de lui accorder un souhait. Afin de réaliser son souhait, le garçon doit relever un ensemble de défis qui consistent à aider ses voisins à l'hôpital en interagissant avec leurs alter-ego dans le monde fantastique......Un vieil homme grincheux qui garde une boîte à musique cassée de sa vie tout en se plaignant de ne jamais recevoir de visiteurs ; une jeune femme dans le coma dont le mari ne l'a pas quittée depuis des mois ; une petite fille qui se lamente sur un ami dont elle n'a jamais pu dire au revoir après être tombée malade... Le garçon commence lentement à réaliser que ses voisins sont en proie à des secrets et des luttes qui sont mystérieusement liés à l'étrange hôpital.

posted the 12/04/2022 at 02:00 PM by nicolasgourry