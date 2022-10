Éditeur : Wube Software

Développeur : Wube Software

Genre : Simulation/Gestion

Disponible sur PC/Switch

Langues : Allemand/Anglais/Espagnol/Français/Italien/Japonais/Coréen/Néerlandais/Portugais/Russe/Chinois.

Factorio a pour but la création d'une usine complètement automatisée, produisant des éléments de plus en plus complexes, dans un monde en 2D. Utiliser votre imagination pour concevoir votre usine, combiner de simples éléments en ingénieuses structures, tout en vous protégeant des aliens !