Éditeur : Assemble Entertainment, /WhisperGames / Mayflower Entertainment

Développeur : SmokeStab

Genre : Action

Disponible sur PC

Prévu sur Switch

Date de sortie : 10 Novembre 2022

Langues : Allemand / Anglais / Espagnol / Français / Italien / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois

est un jeu d'action et de plateforme à 360° avec des éléments de rogue-lite, où toutes vos actions ont une dimension circulaire. Battez-vous sur une variété de planètes générées de manière procédurale et utilisez des modifications corporelles, de la fabrication, des améliorations et de l'artillerie lourde.